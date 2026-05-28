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水警海關柴灣聯合打擊快艇走私 截獲私煙鬼油共值178萬元

突發
更新時間：20:46 2026-05-28 HKT
發佈時間：20:46 2026-05-28 HKT

警方懷疑近日有人在柴灣水域一帶走私，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警小艇分區、水警港口分區、聯同海關海域特遣隊，今日（5月28日）凌晨在有關海域打擊走私。行動中，人員發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇駛至柴灣貨物裝卸區防坡堤岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。

人員隨即行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警及海關人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東南面水域往內地方向駛去。人員在現場及涉案貨車共檢獲約39萬支懷疑私煙及540公升懷疑未完稅汽油，估計市值共約178萬元，應課稅值共約129萬元，並扣查有關涉案貨車。上述案件正由海關人員繼續跟進調查。

買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例(修訂)條例》已於2025年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

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