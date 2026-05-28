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港鐵屯門地盤意外損毀水管淪澤國 兆禧苑食水受影響 街坊熱夜下取水

突發
更新時間：21:36 2026-05-28 HKT
發佈時間：17:08 2026-05-28 HKT

屯門湖景路近湖翠樓對開，今（28日）午3時許有水管破裂，水深數寸淹沒路面，汽車駛經濺起水花，往兆禧苑行人路一度封閉，附近港鐵地盤水浸，水務署派員到場搶修。受工程影響，兆禧苑及商場供水將於深夜受影響，有居民晚飯後趁停水前落樓，熱夜下拿着水桶落樓取水。

港鐵：湖景路工地移除石屎時發現地面滲水

水務署在社交平台表示，經派員了解後，發現食水水管是由於港鐵公司承建商的工程意外受損，導致滲漏。滲漏當刻情況嚴重，署方工程團隊需即時關上水掣，兆禧苑及其商場一度停水。其後，工程團隊考慮到市民及商戶於用水高峰期的用水需要，已採取應變措施，臨時恢復兆禧苑及其商場的食水供應，並安排於今晚11時才再次停水搶修。

水務署爭取翌早完成搶修

署方正為受影響用戶提供臨時食水，除了安排至少兩架水車及16個水箱外，亦派出至少10名人員到場為有需要市民提供適切協助。水務署強調，爭取於翌日（5月19日）早上7時完成搶修並恢復食水供應，亦已就事件與屯門民政事務處、當區區議員、關愛隊及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的居民及商戶提供適切支援。

熱夜下，陸續有兆禧苑居民飯後落樓到水車取水，水務署職員從旁協助。居民陳女士表示，爆水管後一度停水，雖然晚上8時許重新有水，但「水就弱啲，有小小畀你用吓，廚房條喉就有，廁所就無」，因此往樓下水車取水沖涼，以及留待不時之需。

另一街坊王先生表示，傍晚6時左右回家開水喉已發現無水，唯有和家人外出用膳，預計整晚都無法好好洗澡，唯有落樓取水洗臉洗腳，直言「梗係唔方便，返嚟身水身汗，無得沖涼，又無得煮飯」，相當無奈。

港鐵表示，5月28日（星期四）下午約3時許，屯門南延綫承建商在屯門湖景路工地移除一塊石屎時，發現地面有滲水情況，承建商即時通知水務署。在水務署人員到場後，承建商按需要進行挖掘，以便查明水管狀況，及後確認一處水管接駁位置正在滲水。該狀況隨後由水務署人員處理，承建商在過程中一直在場提供所需協助。

港鐵稱，在推進各項鐵路工程時，公司一直嚴格規劃，謹慎應變，並與各政府部門及社區緊密協調；公司會繼續秉持相關做法。

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