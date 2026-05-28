珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕

將軍澳發生墮樓案。周二（27日）晚上9時許，康城路1號日出康城一期住宅大廈內，一名老父遍尋不獲兒子，查看後驚見兒子倒臥在大廈天井位置，連忙報警求助。

救援人員接報後趕抵現場，惟經救護員檢驗後，發現男子身體多處骨折重創，已當場氣絕身亡。

警方隨後封鎖現場天井及登樓調查，證實死者是43歲姓劉男子，相信他是由寓所墮下。警員在屋內檢獲死者留下的遺書，內容交代了生活不合意。據悉，劉男生前有情緒病紀錄。警方相信事件無可疑，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service