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機場「大黃蜂」無煞車突襲 剷過候車處猛撞Uber Taxi 1司機背痛送院

突發
更新時間：02:04 2026-05-28 HKT
發佈時間：02:04 2026-05-28 HKT

香港赤鱲角國際機場發生驚險車禍。周三（28日）凌晨零時許，兩輛的士在一號客運大樓對開、翔天路的士站位置發生猛烈相撞。由於正值深夜，強烈撞擊力在寂靜的機場內激發巨響，驚動在場大批的士司機及職員報案。事故中，其中一名司機報稱背部受傷，需由救護車送院治理，警方正就車禍原因展開深入調查。

現場零件散落一地 的士車頭嚴重毀爛

有現場前方的士的車錄影（車Cam）清晰拍下這驚心動魄的一刻。片段顯示，當時大批的士正依序在的士站內候客，一輛隸屬「大黃蜂車隊」的新型黃紅色大內部的士，在毫無減速跡象的情況下，突然失控猛烈剷上路中央俗稱「浮台」的乘客候車區。的士如脫韁野馬般橫衝直撞，繼而將前方一輛正停泊在車道、車身印有「Uber Taxi」的紅色市區的士當場撞個正着。

該輛 Uber Taxi 遭受極大衝力，全車被撞至呈90度橫亘路中央，而泊在 Uber Taxi 前方的另一輛傳統紅色市區的士亦受到波及，被推前了少許。

網上事後瘋傳多段行家現場直擊影片，現場滿目瘡痍。涉事的新型「大黃蜂」的士車頭嚴重凹陷毀爛，防撞欄及車頭組件幾近全毀，車內的安全氣袋更全數彈出；而被撞的「Uber Taxi」紅色市區的士的車尾亦被撞至嚴重變形。

強烈的撞擊力導致大批汽車碎片及殘骸散落方圓數十米地面，現場一片狼藉，部分路旁的臨時交通錐（雪糕筒）及鐵欄亦被撞至飛歪或斷裂。

意外發生後，大批機場職員及熱心市民在場協助維持秩序。從片段可見，涉事68歲姓周「大黃蜂」車隊的士的司機，在事後仍能自行下車，並步向車尾查看情況及與在場人士溝通。而77歲黃姓Uber Taxi男司機報稱頸部和背脊受傷，由救護車送往北大嶼山醫院接受治理。

有目擊司機在片段中進行現場口述，指「大黃蜂」整輛車剷上浮台（乘客候車處），繼而攔腰撞向前車，現場更傳出陣陣氣體異味。該名司機直言看見 Uber Taxi 的車尾損毀極其嚴重，形同廢鐵，直呼連其「石油氣缸都爆X埋，大X鑊！」而目睹大黃蜂車隊的士損毀嚴重，目擊者不禁嘆道：「車主多得佢唔X少」。據了解，車禍後，有人報稱煞車系統失靈。

警方正在現場調查車禍原因。

 

 

 

 

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