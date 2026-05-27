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澳門七人車撞死10歲男童 疑斑馬線前未讓行人肇禍 司機被控過失殺人

突發
更新時間：15:44 2026-05-28 HKT
發佈時間：23:23 2026-05-27 HKT

澳門發生嚴重交通意外，周三（5月27日）晚上8時許，一部七人車駛至青洲大馬路近北區警司處的斑馬線時，意外撞倒一名10歲、身穿校服的男童，男童重創當場失去呼吸脈搏，被送往醫院搶救後可惜最終不治。

當地治安警表示，離世男童及肇事司機均為澳門居民，司機40多歲，事後通過酒精呼氣。經初步蒐證、翻看閉路電視及行車記錄儀，懷疑司機駛至現場過路處時，未有先讓行人肇禍。當地警方呼籲途經目擊者提供資料。至今日（5月28日）治安警更新，指肇事姓周司機任職電腦工程師，事後聲稱當時留意不到有行人，治安警將以過失殺人罪檢控該司機。

當地市民獻花落淚悼念

今日(28日)早上，多名當地熱心市民及街坊紛紛自發到青洲大馬路現場獻花悼念，行人路上一字排開擺放了近二十束的鮮花。由於死者年僅10歲，不少市民更特意帶來了小童喜愛的零食、餅乾、紙包飲品，以及一個藍色毛公仔，擺放在花叢之中，不少人悼念期間潸然淚下。

澳門教育及青年發展局和社工局表示，對意外深感痛心與惋惜，並向學生的家屬、親友致以最沉痛的哀悼和最真摯的深切慰問。教青局已即時啟動校園危機事故處理機制，協調學校及輔導機構開展輔導跟進，並與社工局緊密溝通，為學生家庭提供所需支援，全力協助家屬度過艱難時期。

當地市民在場獻花悼念男童。
當地市民在場獻花悼念男童。
當地市民帶同零食悼念離世男童。FB：Peter Pe@澳門交通現場
當地市民帶同零食悼念離世男童。FB：Peter Pe@澳門交通現場
獻花悼念市民絡繹不絕。FB：Lynn Yu@澳門交通現場
獻花悼念市民絡繹不絕。FB：Lynn Yu@澳門交通現場

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