海關拘30歲泰國抵港男 涉行李藏逾百萬元大麻花
更新時間：22:53 2026-05-27 HKT
發佈時間：22:53 2026-05-27 HKT
發佈時間：22:53 2026-05-27 HKT
一名30歲男旅客今日（5月27日）從泰國曼谷飛抵香港國際機場。海關人員替他清關時，在其手提行李內發現約6.3公斤、約值110萬元的懷疑大麻花，遂把該名男子拘捕。經調查後，該名被捕人士已被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（5月28日）在西九龍裁判法院提堂。
海關會繼續根據情報分析及風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。
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