金鐘城巴座位空隙插刀片嚇煞乘客 中區一周兩宗「巴士刺客」

中區一周內發生兩宗「巴士刺客」案件。今日（5月27日）下午5時許有乘客報案，表示在一部駕駛至金鐘道太古廣場對開的37A線城巴內，發現巴士上層座位插有一塊刀片。警方接報後趕至調查，登上巴士上層蒐證，又向報案乘客了解。

據了解，當時乘客在皇后大道東上車，到上層靠後位置坐下時感到異樣，其後發現座位間有一把約13厘米長鎅刀，當中約1厘米刃口外露。乘客未有大礙，通知車長並報警求助。目前警方將案件列作企圖有意圖而傷人，由中區警區重案組跟進。

翻查資料， 上周六（5月23日）晚上8時許，一名43歲姓劉女子於中環花園道登上一輛15C單層城巴前往中環碼頭，當時她坐在最後排右邊靠窗的位置，其間發現其後腰感到刺痛，於是轉身查看，赫見一支5厘米長的縫紉針，乘客事後獲送院治理。

相關報道：城巴15C現巴士「刺客」 女乘客遭縫紉針插傷腰