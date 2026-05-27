流浮山私人土地違例發展 政府突擊搜查檢18瀕危鸚鵡拘兩男

漁農自然護理署接獲規劃署轉介後，昨日（5月26日）突擊搜查流浮山一幅懷疑違例發展的私人土地，檢獲共18隻瀕危鸚鵡，拘捕兩名涉案男子。涉案瀕危鸚鵡包括戈芬氏鳳頭鸚鵡、藍喉錐尾鸚鵡、金黃錐尾鸚鵡、黃頸亞馬遜鸚鵡、黃冠亞馬遜鸚鵡及紫藍金剛鸚鵡等。

漁護署早前接獲規劃署轉介，指上述土地涉及《城市規劃條例》下的違例發展，調查中發現該土地貯存了大量鳥籠，部分鳥籠內有雀鳥。漁護署經情報收集及調查後隨即行動，拘捕兩名男子，他們涉嫌非法管有上述一批屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I的瀕危鸚鵡。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，除非獲得豁免或另有規定，管有附錄I物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。由於涉案人士未能出示所需的管有許可證或相關證明文件，漁護署遂拘捕兩男，並檢取該批共18隻瀕危鸚鵡作進一步調查。

此外，規劃署亦就該土地內的違例發展採取了執行管制行動，於昨日向有關人士發出「強制執行通知書」，要求有關人士必須在指定日期或之前中止有關違例發展。