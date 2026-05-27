Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場31歲男昨抵港 被揭藏15.7萬元私煙 今罪成囚兩個月 

突發
更新時間：22:07 2026-05-27 HKT
發佈時間：22:07 2026-05-27 HKT

海關人員昨日（5月26日）在香港國際機場截查一名31歲抵港男旅客，並在他的個人行李內檢獲約3.5萬支未完稅香煙，估計市值約15.7萬元，應課稅值約11.5萬元。該名旅客隨即被捕。他涉嫌管有未完稅香煙，以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（5月27日）在西九龍裁判法院被判處監禁兩個月及罰款1000元。

海關對判刑表示歡迎，認為監禁刑罰具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可透過24小時熱線182 8080、專用電郵（[email protected]）或網上表格，舉報懷疑私煙活動。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
01:49
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
社會
10小時前
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
01:00
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
14小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
飲食
9小時前
住公屋「請姐姐」等於富戶？網民公審促交還單位 基層居民心酸反擊：窮先要請｜Juicy叮
住公屋「請姐姐」等於富戶？網民公審促交還單位 基層居民心酸反擊：窮先要請｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
被追問案件是否已經完結時，鄭中基語氣無奈地直接回應：「未呀！」
01:14
鄭中基離婚官司拖足一年仍未達共識 老爺鄭東漢呻被拖落水 余思敏見記者即閃丨獨家
影視圈
5小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
8小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
深圳南坪快速︱貨車公路自燃波及隔音屏 屢傳巨響途人驚慌後退︱有片
00:48
深圳南坪快速︱貨車自燃波及隔音屏變「火龍」 車輛冒險穿火場︱有片
即時中國
4小時前