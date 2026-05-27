機場31歲男昨抵港 被揭藏15.7萬元私煙 今罪成囚兩個月 

海關人員昨日（5月26日）在香港國際機場截查一名31歲抵港男旅客，並在他的個人行李內檢獲約3.5萬支未完稅香煙，估計市值約15.7萬元，應課稅值約11.5萬元。該名旅客隨即被捕。他涉嫌管有未完稅香煙，以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（5月27日）在西九龍裁判法院被判處監禁兩個月及罰款1000元。

海關對判刑表示歡迎，認為監禁刑罰具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可透過24小時熱線182 8080、專用電郵（[email protected]）或網上表格，舉報懷疑私煙活動。