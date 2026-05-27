土瓜灣老婦家門前遇劫 遭箍頸失手袋金鏈 警查天眼拘中年匪

周日（5月24日）晚上有匪徒潛入土瓜灣益豐大廈，向一名正在回家的79歲女住戶從後箍頸，搶走金鏈和手袋後逃之夭夭。警方經翻查大量天眼後鎖定匪徒，至昨日（5月26日）將涉案54歲本地男子拘捕。警方呼籲市民尤其是獨居長者，日常出入時務必時刻保持警惕；而大廈保安如遇陌生訪客，亦要提高警覺。

事發於周日晚上約8時，居住土瓜灣益豐大廈一名79歲老婦，據悉回家時與陌生男子同乘升降機。老婦初時不為意，如常出𨋢回家。豈料老婦抵達單位門前，突然被陌生男從後箍頸，並遭強行帶到後樓梯位置。匪徒搶去老婦身上金鏈及手袋後，迅速逃去無蹤。事件中老婦受輕傷，在鄰居協助下報警求助。

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九龍城警區重案組第二隊隨即跟進調查，翻查「銳眼計劃」在內的大量閉路電視片段，並透過深入情報分析，成功鎖定匪徒身分。至昨日中午，警方在旺角拘捕涉案54歲、報稱無業的姓李本地男子。目前他已被暫控一項「搶劫」罪，案件將於明日（5月28日）上午在九龍城裁判法院提堂。

九龍城警區重案組督察譚鈞鎧呼籲市民大眾，特別是獨居長者，日常出入時務必時刻保持警惕，小心保管個人財物，以免讓賊人有機可乘。另外，大廈保安從業員應時刻提高警覺，若遇到陌生面孔到訪，務必詳細查詢其到訪目的並登記個人資料。如發現任何可疑人士或情況，請即時聯絡警方求助。