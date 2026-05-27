六旬港漢澳門酒店強姦女友人被捕 邀約賭錢訛稱包食宿分房瞓

周一（5月25日）佛誕假期期間，64歲姓莊香港男子，主動邀約一名香港女性青年友人前往澳門賭博消遣。事前，莊男聲稱預訂兩間房，並承擔交通及住宿費，惟女事主到澳門後發現對方僅訂一間雙床房。兩人晚上分床休息，兩人翌日（5月26日）凌晨3時許回房休息，其間，有人趁女事主熟睡暴力性侵，事主反抗受輕傷，其後成功逃脫呼救，其他住客協助下報警求助。

兩人相識1年多

莊男企圖逃離時被賭場保安截獲，澳門治安警到場了解後，通知司警跟進。初步調查男子報稱職業為司機，兩人相識1年多。經傷勢鑑定，女事主雙前臂可見淺表抵抗傷，雙頰和雙膝亦有輕微挫傷，有強烈跡象顯示涉案男子曾犯罪。目前莊男涉嫌觸犯強姦罪，被移送當地檢察院偵辦。

莊男涉嫌觸犯強姦罪，被移送澳門當地檢察院偵辦。資料圖片