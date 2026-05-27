元朗地盤兩工人被吊運中工字鐵打中 受傷送院
更新時間：12:09 2026-05-27 HKT
發佈時間：12:09 2026-05-27 HKT
發佈時間：12:09 2026-05-27 HKT
今（27日）晨9時許，元朗工業邨宏樂街一間重建中的濾水廠，工人工作期間，被吊運中工字鐵打中，其中一人手臂及背部受傷，與另一傷者一併送院治理。
兩名傷者分別姓丁（37歲）及姓羅（48歲）。據了解，上址是佔地約50,000平方英尺興建中的地盤，兩傷者負責裝拆鋁模工作。當時兩人均有配帶安全裝備，用起重機吊起已拆除的工字鐵時，工字鐵在移動期間意外撞到其他建築材料，導致工字鐵打轉並撞到兩人。案件列為工業意外，將由勞工署跟進。
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