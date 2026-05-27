7日3宗｜上水村屋遭賊人撬窗爆竊 女住戶失手錶現金等共值20萬元

上水發生村屋爆竊案。昨日（26日）晚上8時許，一名54歲梁姓女住戶返回其位於坑頭路的村屋住所時，赫然發現單位的窗戶遭到人為破壞，入屋後更驚見屋內滿是搜掠痕跡，部分財物不翼而飛，於是報警求助。

警員接報後趕抵現場調查，並在屋主的協助下進行初步點算，確認單位內有一批現金、一批首飾以及兩隻名貴手錶不知所終，涉事財物總值估計高達20萬元。警方經初步調查後，將案件列作「爆竊」處理，交由大埔警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

今次已是上址村屋於7日內第3宗爆竊案件。上周三及周四（20日及21日），毗鄰另一幢三層高村屋的其中兩戶，亦發現失竊；其中44歲姓麥男住戶和34歲姓林女住戶，分別損失約43.7萬元及約4萬元財物。警方將3宗案件列作爆竊處理，交由大埔警區刑事調查小隊第10隊跟進。