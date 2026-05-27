Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

群煞持鐵棍雨傘闖灣仔樓上吧 3男女遇襲受傷 警拘1內地男

突發
更新時間：06:43 2026-05-27 HKT
發佈時間：06:43 2026-05-27 HKT

灣仔發生傷人案。今日（27日）凌晨4時許，至少8名男子及1名女子，突然來勢洶洶闖入告士打道229至230號一幢商業大廈7樓的樓上酒吧，隨即不由分說揮動帶備的鐵棍和雨傘，向店內3名正在消遣的男女顧客施襲，逞兇後登上一輛白色七人車往告士打道方向逃去。

警方調查後，於今晨8時許案發後4小時，迅速在中環荷李活道一單位拘捕一名33歲持隻程證的內地漢，他涉嫌與案件有關，正被扣留調查。警方亦在荷李活道附近尋獲一輛白色七人車，經調查後證實為涉案車輛，車主為一間公司。案件列作「傷人」，由灣仔警區反黑組跟進。

最初誤報「持刀揮斬」 警穿戰術背心登樓搜捕

遇襲3名男女均為酒吧顧客，包括27歲杜姓男子，他頭部被重擊受傷，拒絕送院。另一名30歲袁姓女子則報稱面部劇痛，清醒由救護車送往律敦治醫院治理。她與同行的37歲黎姓男友人為情侶關係。黎亦頭部腫脹且右額裂傷，同樣拒絕送院。現場所見，袁女面帶口罩，在人員陪同下自行步上救護車。

據悉，警方最初接獲市民報案時，有人聲稱目睹群煞持利刀揮斬，氣氛一度緊張。大批警員趕抵現場時，均穿上戰術背心登樓搜捕。不過經現場調查後，初步相信兇徒當時使用的武器主要為鐵棍及雨傘。

傷者稱與群煞素不相識

警方經進一步調查後，相信施襲的惡煞組合共有9人，包括一名本地女子、一名本地男子，以及7名非華裔男子。據了解，遇襲的傷者均堅稱完全不認識該批兇徒，過去亦無任何恩怨。

案件列作「傷人」，交由灣仔警區刑事調查隊第四隊全力組跟進。警方正翻查酒吧及大廈的閉路電視片段，全力追緝該批涉案的兇徒。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
23小時前
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
18小時前
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光 孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦 揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
3小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
19小時前
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
旅遊
20小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
20小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
5小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
4小時前
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
02:29
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
影視圈
14小時前
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
2026-05-26 12:30 HKT