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珍惜生命｜馬鞍山海典灣92歲翁墮樓 當場證實不治

突發
更新時間：01:48 2026-05-27 HKT
發佈時間：01:48 2026-05-27 HKT

 

周二（26日）傍晚6時許，警方接獲途人報案，指一名男子倒臥在保泰街1號海典灣對開街頭，懷疑由高處墮下。與此同時，事主的妻子亦驚悉丈夫失蹤，致電警方求助。

救援人員接報後趕抵現場，經檢查後證實該名男子已當場不治，毋須送院。警員以帳篷遮蓋遺體，並封鎖現場調查。

據了解，墮樓身亡的事主為一名92歲紐西蘭籍男子，持有香港身份證。消息指他生前受情緒問題困擾，警方正對其輕生原因展開進一步調查。

防止自殺求助熱線：


「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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