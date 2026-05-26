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有片｜荃灣兩車高速狂飆 Benz撞翻貨車釀3傷

突發
更新時間：21:35 2026-05-26 HKT
發佈時間：21:35 2026-05-26 HKT

荃灣發生嚴重交通意外，兩輛私家車高速於荃灣路高速狂飆，其間一輛銀色平治扭軚切線時失控撞翻貨車，導致3人受傷。事後網上有車cam片流出，見到涉事私家車與另一輛私家車在公路上奔馳，其間高速撞向貨車車尾。

事件發生於前日（24日）凌晨2時許，一輛貨車及一輛私家車於荃灣路往荃灣西方向行駛，至柏傲灣對開時發生相撞。28歲貨車司機頭、頸及腰受傷，40歲乘客亦稱頭痛，至於23歲姓何私家車司機亦報稱手受傷，3人全部清醒送往仁濟醫院治理。

根據網上的車cam片段所見，當時荃灣路未見有太多車，一輛貨車及的士先後沿左線行駛，其後的士打燈緩緩切線，其間兩私家車從後高速駛至。深色私家車越過的士及貨車後繼續向前駛，惟銀色Benz越過的士後失控，撞向貨車車尾，貨車隨即翻側。

另外，根據網上圖片所見，銀色Benz車頭嚴重損毀，泵把及車頭冚飛脫，車內的安全氣袋彈出，擋風玻璃亦告碎裂。其後有人於中線揮動手機燈，示意後方注意。

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