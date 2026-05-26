警聯海關龍鼓灘反走私 檢158萬元私煙 可疑男登快艇逃去
更新時間：18:50 2026-05-26 HKT
發佈時間：18:50 2026-05-26 HKT
發佈時間：18:50 2026-05-26 HKT
警方懷疑近日有人在香港西面水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警小艇分區、水警港外警區特遣隊、水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊人員，於今日（26日）在有關海域進行反走私行動。
行動中，人員發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇駛至龍鼓灘附近岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港西面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港西面水域往內地方向駛去。
人員在現場共檢獲約35萬支懷疑私煙，估計市值約158萬元，應課稅值約115萬元，案件正由海關人員繼續跟進調查。
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