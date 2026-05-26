Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警聯海關龍鼓灘反走私 檢158萬元私煙 可疑男登快艇逃去

突發
更新時間：18:50 2026-05-26 HKT
發佈時間：18:50 2026-05-26 HKT

警方懷疑近日有人在香港西面水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警小艇分區、水警港外警區特遣隊、水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊人員，於今日（26日）在有關海域進行反走私行動。
 
行動中，人員發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇駛至龍鼓灘附近岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港西面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港西面水域往內地方向駛去。
 
人員在現場共檢獲約35萬支懷疑私煙，估計市值約158萬元，應課稅值約115萬元，案件正由海關人員繼續跟進調查。

人員檢獲約35萬支懷疑私煙，估計市值約158萬元。警方提供
人員檢獲約35萬支懷疑私煙，估計市值約158萬元。警方提供

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
02:05
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
11小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
6小時前
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
影視圈
5小時前
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 15:47 HKT
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
7小時前
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
20小時前
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉。
10:07
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家
影視圈
12小時前
青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」
02:21
青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」
社會
7小時前
高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮
高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 13:00 HKT