周一鳴：警隊將繼續深化智慧警政 協助識別潛在罪案風險

警務處處長周一鳴今日（26日）出席活動時表示，警隊去年其中一個工作重點是推動智慧警政，除推動社群參與，警隊的策略方針還強調善用科技，以科技回應數碼時代的警政需求。他又指相關防罪網站瀏覽量累計逾2000萬次，透過「罪案警報聯網」接收防罪信息的人次亦高達360萬，充分反映警民合作在防罪工作上的成效。

「安全城市大使計劃委任及嘉許典禮2026」今日舉行，主題為「智慧守護」表揚逾百機構推廣防罪工作。周一鳴致詞時表示，計劃已踏入第4年，過去三年合共102名來自不同機構的代表獲委任為安全城市大使，今年將有15名新大使加入，與警隊一同推動防罪工作。此外，7個機構代表獲頒發「卓越貢獻獎」，而水務署獲嘉許為「安全城市防罪夥伴」，表揚他們過去一年在宣傳防罪信息方面的努力。

周一鳴指安全城市大使透過不同渠道，括公司內聯網、商場大型電視、住宅大堂、購物單據，以至防罪講座，將防罪意識滲透社區每一個角落，期望安全城市大使繼續推廣防罪滅罪的訊息，進一步提升公眾對各種風險的警覺及應對能力。

他又提到防止罪案科自2023年起，推出多項社群參與的防罪措施，成果充分反映警民合作在防罪方面起到關鍵作用，將繼續與社群合作，令香港及安全城市大使網絡發揮更大效能。另外，推動智慧警政是警方其中一個工作重點，除了推動社群參與，警隊策略方針同樣強調善用科技，以回應數碼時代的警政需求，將透過人工智能整合大數據，進行分析及預測，協助識別潛在罪案風險。

