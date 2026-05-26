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新界南警打擊交通違法行動 拘11男涉6宗罪 扣35車涉非法改裝

突發
更新時間：15:20 2026-05-26 HKT
發佈時間：15:20 2026-05-26 HKT

新界南總區交通部執行及管制組人員一連11日（5月15日至25日）在區內展開代號「飛盾」（FASTSHIELD）暨「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，重點打擊超速駕駛、非法改裝車輛、酒後及毒後駕駛等嚴重交通罪行。


行動期間，人員於區內主要幹道，包括青嶼幹線、屯門公路及青葵公路一帶打擊超速駕駛，設置路障及重點巡查酒吧區，截查可疑車輛，進行執法及酒精呼氣測試。

行動中共拘捕11名本地男子，年齡介乎30至63歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「沒有提供血液及尿液樣本」、「在交出執照的24小時期間駕駛汽車」、「沒有有效第三者保險而使用車輛」及為「被通緝人士」。

此外，人員亦重點打擊不專注駕駛，其間共向106名司機發出「駕駛汽車時以手持方式使用流動電話」告票。於超速駕駛方面，亦偵測到1331部車輛超速行駛。

行動中，共有35輛私家車懷疑經過非法改裝，人員亦發出18張欠妥車輛報告，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉事車輛被警方拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。

警方呼籲駕駛人士，毒後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛均屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款及停牌外，亦會判處監禁，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行嚴厲交通執法行動，打擊相關違例事項，以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的安全意識。

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