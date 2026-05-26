珍惜生命│屯門兆康苑女子樹上自縊 送院不治

屯門有人上吊自殺死亡。今日（26日）早上7時17分，兆康苑兆華閣對開公園內，一名60多歲的女子被發現在一棵樹上上吊。救援人員到場將女事主解下，但她已昏迷不醒，隨即將她送往屯門醫院搶救，惜終告不治。

警方沒有檢獲遺書，經調查後證實死者68歲姓梁，是上址屋苑住戶。據悉，事主有精神病紀錄，其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service