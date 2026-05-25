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西貢花山百人團遠足 3人失散一度失蹤大半日 全部安全尋獲

突發
更新時間：11:26 2026-05-26 HKT
發佈時間：23:44 2026-05-25 HKT

西貢發生行山人士失蹤事件。警方於周一（25日）晚上10時許接獲一名男子報案，指一批行山人士於西貢花山附近懷疑失散，其中3名男子失去聯絡。救援人員接報後通宵登山搜救，至周二（26日）凌晨約4時在西貢萬宜路近白腊村一山徑，尋回其中一名70歲姓陳的失蹤男子，他沒有受傷，毋須送院。

今日（26日）早上，警方、消防到達白腊村附近繼續搜索其餘2名失蹤者，政府飛行服務隊亦派出直升機協助。據悉，另外兩人均年約70歲至80歲。至早上10時，人員在彩雲邨發現其中姓莫（73歲）老翁，原來他已自行落山，安全無恙。消防處其後表示，另一人亦被尋回，他沒有受傷，處方於早上11時05分停止動員。

消息稱，涉事的眾人是透過本地行山組織一齊行山。周一早上9時15分，接近100名行山者包括姓劉報案人及3名失蹤者於白腊開始起行，劉只認識陳男，但並不認識另外兩名失蹤者及其他行山者。

同日12時許，劉於花山替陳男影相後便自己一個繼續行程。其間他只偶然聽到陳男與另外兩失蹤者交談，但未有回頭觀看，行山後劉便自行回家。同日黃昏，劉聯絡陳男但一直未能成功，感到擔心於是報案求助。

至（26日）凌晨3時 ，陳男的妻子收到丈夫的whatsapp訊息，表示他會於山中過夜，並將於早上回家。消防及警方機動部隊在白腊村附近將他尋回及帶落山。其後救援人員亦尋回另外兩名失蹤者。

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