佛誕長假｜返港人流逼爆多個口岸 人龍未見盡頭 市民：從未見過如此景象

一連三日佛誕長假期今日（25日）結束，多名北上的港人下午開始從各口岸回港。至傍晚時份，不少港人在社交平台發帖，指深圳灣、香園圍、福田及深圳等口岸均人山人海，被擠得水泄不通，人龍未見盡頭，其中有人指需排隊一小時才能過關，直言非常誇張。

不少網民在小紅書發文，指自己在關口等候差不多一小時，但人龍「完全不動」，令他以為是系統停止服務，亦有人表示已在中午開始回港，不需15分鐘便完成過關，「每個長假或短假最後一天都是這樣的」、「從未見過如此景象」、「前面太堵了，截流」、「擠爆了」。

佛誕長假｜港珠澳大橋塞爆 回港車龍長500米 需等逾40分鐘過關屬極度高峰

根據港珠澳大橋珠海口岸官網顯示，至晚上10時，車輛出境港澳排隊仍超過500米，出現「極度高峰」，輪候時長超40分鐘。