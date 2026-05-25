今年首季單車意外傷亡數字錄升幅 警務處科學園辦嘉年華宣揚單車安全

警務處於5月23日在科學園舉行單車安全宣傳活動，聯同藝人袁偉豪，道路安全大使向海嵐及楊嘉怡及向市民推廣單車安全資訊。

根據統計，2026年第一季度，單車意外傷亡數字錄得上升。隨着夏天將至， 市民外出踏單車的頻率將增加，從而提升單車交通意外的風險。有見及此，警務處聯同道路安全議會於5月23日在科學園舉行單車安全嘉年華。

活動當日，藝人袁偉豪，道路安全大使向海嵐及楊嘉怡向市民分享單車安全資訊。現場除有音樂表演外，更有攤位遊戲，吸引過千市民參與。藝人袁偉豪更穿着警察單車制服，帶領單車隊伍於吐露港公路單車徑巡邏，宣揚單車安全。警方呼籲市民騎單車時必須保持專注、遵守交通法規，並正確佩戴頭盔，切實保障自身安全。