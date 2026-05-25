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青葵公路車禍｜九巴車長涉危駕被捕 運輸署：事發前現場有兩車相撞 護航車停後方長啟閃燈警示

突發
更新時間：19:44 2026-05-25 HKT
發佈時間：19:11 2026-05-25 HKT

青葵公路近瑪嘉烈醫院今日（25日）下午有九巴與工程車相撞，逾20人受傷。九巴指已暫停涉事車長駕駛職務，並已派員慰問傷者，會配合警方調查原因。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪拘捕39歲姓葉巴士司機。

運輸署表示，現場附近的行車線管制燈號已亮起紅色交叉標誌，顯示相關行車線已封閉，青馬管制區營辦商在場員工均遵從安全指引，全部穿着反光衣，停駐在貨車後方的搶救車及護航車，車頂上的警示閃燈一直全程啟動，持續發出閃爍信號，警示後方車輛，惟巴士從後撞向護航車。

相關新聞：青葵公路車禍│九巴乘客直擊多人拋離座位 「全部打橫瞓晒喺度」

運輸署表示，事發前，青葵公路往機場方向近瑪嘉烈醫院有貨車與巴士碰撞，無人受傷。青馬管制區營辦商隨即調派一輛輕型搶救車及一輛配備防撞緩衝裝置的護航車前往現場提供協助。護航車停駐在上述貨車、巴士及搶救車後方，為肇事範圍提供安全屏障。

營辦商在場員工遵從安全指引 行車線管制燈號亮起交叉標誌

初步調查顯示，現場附近的行車線管制燈號已亮起紅色交叉標誌，顯示相關行車線已封閉。營辦商在場員工均遵從安全指引，全部穿着反光衣。停駐在貨車後方的搶救車及護航車，車頂上的警示閃燈一直全程啟動，持續發出閃爍信號，警示後方車輛。其後，另一輛巴士從後撞向護航車。

相關新聞：有片│青葵公路巴士直撞工程車逾20人受傷 有人跑走2條行車線上路壆逃命

運輸署指，撞向護航車的巴士正由警方扣查，警方正調查意外原因。運輸署已要求巴士公司及青馬管制區營辦商提交詳細報告，並全力配合警方調查，會按調查結果與巴士公司及青馬管制區營辦商積極跟進。此外，運輸署再三呼籲駕駛人士時刻保持警覺，專注路面情況，小心駕駛。駕駛者應留意行車線管制燈號，嚴格遵守發生交通意外後應對指引。


 

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