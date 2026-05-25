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錦上路狗場多狗被困籠中淋雨｜愛協：場主為「520浪浪加油站」負責人 冀再與漁護署進行聯合巡查

突發
更新時間：15:38 2026-05-25 HKT
發佈時間：15:38 2026-05-25 HKT

錦上路元崗新村清潭路狗場，日前被人發現有多隻狗被困在鐵籠中放於空地淋雨。漁護署昨日（24日）表示，由於畜養人未能即時作出合理改善，漁護署人員遂在現場檢走共12隻狗隻，並帶返動物管理中心看管，又指如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。愛護動物協會稱，該狗場負責人為元朗水蕉新村的「520浪浪加油站」負責人，早前已接獲多宗有關該兩個狗場的市民投訴，期望漁護署可再次安排與愛協進行聯合巡查，讓愛協可就動物福利提供專業意見，釋除公眾疑慮。

相關新聞 : 錦上路狗場多狗被困籠中淋雨 漁護署：檢12狗回動物管理中心看管

香港愛護動物協會表示，愛協與警方及漁護署於5月22日下午2時45分進行聯合巡查。三方抵達現場後，由警方敲門，惟場地負責人未有回應。其後，漁護署職員成功透過電話聯絡負責人，對方表示需要時間作準備，並只同意漁護署職員及警方進場，拒絕讓愛協督察進入。

由於現場四周以鐵板圍封，愛協督察在場外僅聽到狗吠聲，未能從外觀察狗隻狀況及場內環境。愛協督察其後一直於場外等候，惟最終未獲安排進場，至下午5時30分離開。

該狗場負責人亦為早前愛協曾巡查、位於元朗水蕉新村的「520浪浪加油站」負責人。愛協接獲多宗有關該兩個狗場的市民投訴，並一直與相關部門保持溝通，多次跟進事件，促請展開更深入的聯合行動及調查。

愛協續稱，歡迎漁護署繼續就該狗場作出調查，以確保場內動物獲得適切照顧，亦幸好漁護署及時撿走相關狗隻，避免動物進一步受到惡劣天氣影響，期望漁護署可再次安排與愛協進行聯合巡查，讓愛協可就動物福利提供專業意見，釋除公眾疑慮。

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