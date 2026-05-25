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青葵公路車禍│九巴乘客直擊多人拋離座位 「全部打橫瞓晒喺度」

突發
更新時間：15:14 2026-05-25 HKT
發佈時間：15:14 2026-05-25 HKT

青葵公路一部960號路線九巴與工程車相撞，造成逾20人受傷。涉事九巴乘客謝女士講述車禍經過，直指撞車後巴士乘客「一仆一碌」，當時下層約有10多名乘客，「全部都打橫晒、瞓晒喺度！」她自己亦多次撞及頭部，大腿更腫痛受傷。

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意外發生時，涉事九巴正沿青葵公路駛往屯門途中。謝女士坐在巴士下層，她事後猶有餘悸講述，不少乘客被拋離座位亂撞，「係咁撞係咁撞，（自己）梗係眯埋眼啦，咁就打橫咗喇自己都。」

她指自己被拋飛撞了多次，「首先撞向前面，跟住彈返後面又係撞個頭，跟住再撞多兩下。根本唔知點，以為自己轆咗落去添。」她形容當時巴士車速不算快，但「撞嗰下真係好犀利。」

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