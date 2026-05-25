有片│青葵公路巴士與2工程車相撞釀22傷 有人跑走2條行車線上路壆逃命

今（25日）下午近2時，青葵公路往新界方向發生交通意外，一輛960號路線九巴與一部工程車相撞。現場所見，九巴車頭嚴重損毀，車頭擋風玻璃爆裂，多名乘客受傷，仍然清醒。部分坐在路邊待援。

警方經調查後，指涉事九巴沿青葵公路往新界方向行駛，駛至上址時，撞向停泊在上址的一輛工程車，工程車其後再撞向前方工程車。救援人員接報到場，發現39歲姓葉巴士司機被困車內，消防將他救出，車上另有10男11女乘客（24至91歲）受輕傷，其中兩名男傷者及兩名女傷者，接受治理後拒絕送院，其餘傷者及車長清醒分別被送往瑪嘉烈醫院及明愛醫院治理。警方經初步調查，以涉嫌危險駕駛拘捕涉事九巴車長，現正被扣留調查。

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網上有片段曝光意外經過，肇事九巴往新界方向行駛期間，前面有一部箭咀工程車，惟九巴未有慢速，直撞前面的工程車車尾，兩車相撞後更冒起大陣煙霧。工程車被撞後遭九巴推前數個車位，其間有一名原站在工程車前、穿反光衣的男工程人員，跑走兩條行車線，其間險被飛出的碎片擊中，幸好他最終走向路中分隔石壆逃命，驚險萬分。

九巴將工程車推前數個車位仍餘勢未止，繼續向前駛，直至再撞另一部工箭咀工程車車尾始停下，而該工程車的前方，原停有一部貨車及一部九巴。

九巴：已暫停涉事車長駕駛職務

九巴表示今日下午近2時，一輛路線960巴士往屯門方向，駛至青葵公路近荔枝角公園時，與兩輛停在路面第二條行車線的工程車發生事故。九巴已暫停涉事車長駕駛職務，並已派員慰問傷者，會配合警方調查原因。