有片│青葵公路巴士直撞工程車24人受傷 有人跑走2條行車線上路壆逃命

今(25日)下午近2時，青葵公路往新界方向發生交通意外，一部960號路線九巴與一部工程車相撞，據報九巴車長及23名乘客受傷，全部輕傷，多部救護車前往營救。

有網上片段曝光意外經過，肇事九巴往新界方向行駛期間，前面有一部箭咀工程車，惟九巴未有慢速，直撞前面的工程車車尾，兩車相撞後更冒起大陣煙霧。工程車被撞後遭九巴推前數個車位，其間有一名原站在工程車前、穿反光衣的男工程人員，跑走兩條行車線，走向路中分隔石壆逃命，驚險萬分。

九巴將工程車推前數個車位仍餘勢未止，繼續向前駛，直至再撞另一部工箭咀工程車車尾始停下，而該工程車的前方，原停有一部貨車及一部九巴。

現場所見，九巴車頭嚴重損毀，車頭擋風玻璃爆裂，多名乘客受傷，仍然清醒。部分坐在路邊待援。

九巴回應路線960交通事故

今日下午近二時，九巴一輛路線960巴士往屯門方向，駛至青葵公路近荔枝角公園時，與兩輛停在路面第二條行車線的工程車發生事故。初步資料顯示，車長及二十二位乘客受傷，九巴已派員慰問傷者，會配合警方調查原因。

因交通意外，青葵公路(往機場方向)近瑪嘉烈醫院的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。