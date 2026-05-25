有片│青葵公路巴士直撞工程車 逾20人受傷
更新時間：14:18 2026-05-25 HKT
發佈時間：14:18 2026-05-25 HKT
發佈時間：14:18 2026-05-25 HKT
今(25日)下午近2時，青葵公路往新界方向發生交通意外，一部960號路線九巴與一部工程車相撞，據報逾20人受傷，當中大部分為巴士乘客，多部救護車前往營救。從網上片段所見，肇事九巴往新界方向行駛期間，直撞前面的工程車車尾，兩車相撞後更冒起一陣煙霧。
現場所見，九巴車頭嚴重損毀，車頭擋風玻璃爆裂，多名乘客受傷，仍然清醒。部分坐在路邊待援。
因交通意外，青葵公路(往機場方向)近瑪嘉烈醫院的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。
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