珍惜生命│沙田禾輋邨男子危坐高處圍欄 救援趕到惜墮樓亡
更新時間：12:23 2026-05-25 HKT
發佈時間：12:23 2026-05-25 HKT
發佈時間：12:23 2026-05-25 HKT
沙田有人墮樓。今日（25日）早上11時18分，禾輋邨豐和樓一名六旬男子，被發現坐在一樓層的圍欄上，險象環生。救援人員接報趕到，其間男子一躍而下，倒地不起。事主被送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，終告不治。
警方沒有獲遺書，其後證實死者是67歲姓黃男子，正調查其尋死原因，死因有待驗屍確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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