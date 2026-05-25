益豐大廈劫案│7旬婦與男賊糾纏到後梯跌倒瞓低被搶手袋 「依家要諗吓搬唔搬」

土瓜灣益豐大廈周日（24日）晚上7時許發生搶劫案。79歲姓王老婦回家乘電梯上樓準備從手袋取出鎖匙開門之際，與她同𨋢的一名戴鴨舌帽青年突從後企圖搶她的手袋，王婦拼命與賊人糾纏，兩人互扯手袋，扯到幾步之隔後樓梯時，王婦終失平衡，被扯跌倒地，賊人乘機搶去她的手袋，由後樓梯逃去，王婦大嗌求助，驚動鄰居為她報警，《星島頭條》網今早（25日）到訪王婦家，她仍驚魂未定，頻呼「好驚」，只見她下巴被撞瘀一大片，左腳姆趾受傷要包紮，她自言昨晚嚇得沒睡一覺。

王婦被搶去的手袋，內有身份證、信用卡、手機、三張八達通總值近千元，現金約500元，以及被賊人扯脫一條Ｋ金頸鏈。她憶述昨日傍晚7時許，到土瓜灣公園行逛後，回到益豐大廈住所，當時和她同𨋢還有一名護老院職員、以及該名男賊人，她出𨋢後行到寓所門口，準備由手袋取出鎖匙開門之際，忽然從後賊人欲扯甩她的環保袋。

「環保袋入面載住手袋，佢猛咁扯我個環保袋，我哋互相拉扯，我又驚又嗌，扯到去後樓梯度門（好近），之後我倒下，個賊乘機扯走個袋落樓梯走。」她慢慢爬起身，又猛嗌，驚動鄰居幫她致電報警。鄰居初時以為她見到老婆出沒而大嗌，沒想到原來被搶劫。

王婦說看不到賊人面容，但鄰居安裝在門口的cctv拍到賊人的模樣，王婦正正認出就是與她同𨋢的青年。「唔知佢（賊人）係咪本地人，因為佢一路都冇出聲。」

王婦與丈夫住上址40多年，丈夫七年前去世，她便獨居上址，兒子在澳門任酒店經理，由於益豐大廈為舊樓，治安一向不好，親戚朋友過去多次勸她賣樓換屋，但她見住了多年不捨得，惟今次發生劫案，令她改觀過來。「之前都知道有鄰居俾賊跟入屋打劫，損失兩萬多元，但冇報警，估唔到今次真係輪到自己！」