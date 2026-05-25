西灣河傷人案｜清潔主管遭雙煞刀棍襲擊 疑涉婚姻觸礁 警拘58歲女子
更新時間：10:15 2026-05-25 HKT
發佈時間：10:15 2026-05-25 HKT
發佈時間：10:15 2026-05-25 HKT
西灣河前晚（23日）發生傷人案，41歲姓劉男子途經太康街31號對開鯉景灣休憩處時，突然遭兩名分別持長刀及木棍的男子伏擊，兇徒得手後逃去。警方東區警區反三合會行動組經調查後，於昨日（24日）下午在柴灣區拘捕一名58歲本地女子，她涉嫌「傷人」，正被扣留調查。
據悉，男事主為越南裔，持有香港身份證，他在鯉景灣一間清潔公司任職期間，結識了一名比他年長近20歲、已離異並育有子女的女經理，雙方結婚至今近8年。惟這段跨越年齡的婚姻近期觸礁，今年3月女方突然帶同友人向男事主提出離婚，男友人不答允，期間有人在爭執中曾憤然放言「搵人隊冧佢」。
案發於前晚約11時08分，劉男當時途經鯉景灣休憩處時，突遭兩男持刀棍襲擊。劉男頭部淌血，手亦受傷，幸仍然清醒，事後由救護車送東區醫院治理。警方圍封案發現場調查，檢獲屬於事主的一頂染血Cap帽、一對黑色鞋，同時發現一個懷疑屬於兇徒遺下的假髮。另外，在附近的太康街路旁花槽內，再發現懷疑是兇徒逃跑時遺下的一件衣服及一頂帽子。
消息稱，兩名行兇男子操越南話。案件列傷人，警方目前正全力追緝兩名涉案兇徒。
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