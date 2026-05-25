葵涌廣場夾公仔店疑爆竊案 店員施私刑摺凳狂毆光頭漢 網民驚呼：隨時攞命

近日網上流傳一條閉路電視片段，葵涌廣場發生一宗懷疑夾公仔機偷竊案，然而，一名懷疑是店員的男子在發現竊賊後，未有報警處理，反而實施「私刑」，手持摺凳沿商場走廊瘋狂追打涉嫌偷竊的男子。

據了解，該條長約數十秒的閉路電視片段於本月10日被上載至社交平台，雖然片段中未有標示具體的拍攝時間及地點，但從背景環境推斷，相信事發地點為葵涌廣場1樓一間夾公仔機店舖門外。

片段開始時，一名身穿深色衫褲、戴眼鏡的男子（相信為店舖職員），正用身體將一名手持公仔的光頭男子死死壓在一部夾公仔機上，並向其厲聲大喝：「叫你唔好郁呀！」期間，該名四眼男不斷揮舞手中的摺凳，連番擊中光頭漢。

光頭漢隨後掙脫束縛，隨即轉身沿商場走廊逃跑，惟慌亂間不慎失足跌倒在地，四眼男見狀隨即趕上，雙方在地上展開激烈糾纏。過程中，四眼男將光頭漢強行捉住並壓向旁邊一間店舖的鐵拉閘，撞擊力之大更令拉閘一度凹陷。不過，涉嫌偷竊的光頭漢即使飽受拳腳，雙手仍死死抱緊兩隻夾回來的公仔，未有放手。

四眼男其後再度怒吼「唔好郁呀！」，並至少兩次揮動摺凳猛烈重擊光頭漢的頭部。光頭漢最終成功突圍，向鏡頭外拔足狂奔，而四眼男亦毫不猶豫地舉起摺凳在後捨命窮追。片段至此隨即結束，暫時未知兩人的最終下場及傷勢。事發時雖有其他途人目擊過程，幸好未有遭到波及。

片段流出後隨即引發網民熱烈討論。有網民留言質疑店員執法過火，表示：「咩事要用摺凳打？」亦有眼利的網民指出，四眼男行兇時手段狠辣，「夠膽用鐵那邊打，隨時攞命」，認為即便是捉賊亦不應訴諸致命暴力。