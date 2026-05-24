長洲太平清醮｜「國安號」宣傳氣球高掛長洲半空 將國安教育融入傳統民俗節慶

長洲太平清醮重點活動飄色巡遊在今日（24日）佛誕舉行，今年迎來全新亮點，警務處國家安全處的「國安號」宣傳氣球首度在長洲升空，以懸浮於半空中的概念，將國家安全教育融入傳統民俗節慶，讓市民在感受節日氣氛的同時，加深對「總體國家安全觀」的認識。



為配合太平清醮活動，「國安號」宣傳氣球穿梭於長洲大街小巷及飄色巡遊路線之間，走進大眾當中，氣球表面印滿警隊吉祥物圖案及國安標語，色彩繽紛亮眼，所到之處吸引大批市民及遊客駐足拍照。



警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓表示，國家安全與市民生活息息相關，「國安號」首度走進長洲太平清醮的傳統節慶，期望透過多元化和互動的方式走進社區，讓國安意識隨著飄色巡遊的歡樂氣氛深入民心，進一步提升公眾對維護國家安全的認識與支持。是次活動同時帶出「總體國家安全觀」中「文化安全」的重要元素，期望透過將國安教育融入傳統節慶，讓市民體會文化安全與日常生活密不可分，攜手弘揚中華文化精髓。警隊及不同組織，例如民安隊及醫療輔助隊等的努力亦確保了活動的順利進行，這亦反映了「總體國家安全觀」中「社會安全」對日常生活的重要性。

警務處國家安全處的「國安號」宣傳氣球首度在長洲升空。