紅磡長生店貓店長尾巴離奇折斷 舌頭發紫疑中毒 主人報警求助

紅磡發生懷疑虐畜案，一隻由長生店所飼養的貓咪被發現其尾巴折斷流血，舌頭發紫奄奄一息。主人懷疑貓咪被人虐待或投毒，隨即帶往獸醫診所搶救，可惜最終不治。

事件發生於今日（24日）下午3時許，警方接獲紅磡老龍坑街12E地舖「隆福壽中西殯儀」的負責人報案，指自己所飼養的貓咪突然跑入舖頭，未幾便奄奄一息，經檢查後發現貓的尾巴被折斷，血流如注，舌頭亦發紫。主人立即帶牠到附近獸醫診所求助，但由於貓咪傷勢嚴重，搶救無效，只好帶返舖頭，並交由警員調查。警方到場跟進，並召愛協到場協助， 正調查事件。

據了解，長生店負責人多年前曾養一隻花貓，但在兩年前離世，之後再飼養涉事貓咪，平日會將牠放養，而店內亦放有貓籠予貓咪休息。