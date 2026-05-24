Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅磡長生店貓店長尾巴離奇折斷 舌頭發紫疑中毒 主人報警求助

突發
更新時間：18:12 2026-05-24 HKT
發佈時間：17:45 2026-05-24 HKT

紅磡發生懷疑虐畜案，一隻由長生店所飼養的貓咪被發現其尾巴折斷流血，舌頭發紫奄奄一息。主人懷疑貓咪被人虐待或投毒，隨即帶往獸醫診所搶救，可惜最終不治。

事件發生於今日（24日）下午3時許，警方接獲紅磡老龍坑街12E地舖「隆福壽中西殯儀」的負責人報案，指自己所飼養的貓咪突然跑入舖頭，未幾便奄奄一息，經檢查後發現貓的尾巴被折斷，血流如注，舌頭亦發紫。主人立即帶牠到附近獸醫診所求助，但由於貓咪傷勢嚴重，搶救無效，只好帶返舖頭，並交由警員調查。警方到場跟進，並召愛協到場協助， 正調查事件。

據了解，長生店負責人多年前曾養一隻花貓，但在兩年前離世，之後再飼養涉事貓咪，平日會將牠放養，而店內亦放有貓籠予貓咪休息。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
影視圈
7小時前
吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人
吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人
影視圈
5小時前
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
影視圈
6小時前
迪卡儂新出$299防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
迪卡儂新出$299防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
時尚購物
7小時前
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
飲食
23小時前
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-23 13:38 HKT
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
公屋廁所狂湧鄰居煙味 樓主求助慘被叫搬屋 最終靠「一神物」成功自救｜Juicy叮
公屋廁所狂湧鄰居煙味 樓主求助慘被叫搬屋 最終靠「一神物」成功自救｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
房委會公屋「富戶政策」申報月底截止！逾期隨時被終止租約 即睇2大交表方法
房委會公屋「富戶政策」申報月底截止！逾期隨時被終止租約 即睇2大交表方法
生活百科
9小時前