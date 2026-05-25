好市民獎｜熱心船民憑高度警覺性 救起遭急流捲走潛水漢 「救人並非求回報」

一幕生死營救於去年5月上演，一名男子在蒲台島潛水期間，定位繩索突然斷裂，隨即被急流捲走，在茫茫大海中漂流，體力不斷耗減，命懸一線。正當他陷入失溫與精神恍惚之際，熱心市民陳銘然駕船經過，憑藉高度警覺性，在漸暗天色下及時發現並救起該男子，成功阻止一場悲劇發生，因此榮獲本屆「好市民獎」。

記者 麥鍵瀧

陳銘然並非職業船家，出於對水上活動的熱愛，數年前考獲一級遊艇牌照，平日經常與朋友出海釣魚。事發當日，陳先生駕駛小型遊艇接載友人前往東南水域活動，回程時天色漸暗，當途經東龍島與石澳交界的水域，發現海面上有一名男子奮力揮手求救。

陳憶述，當時風高浪急，抱着助浮衣的男子在海上苦苦掙扎，情況危急，隨即展開營救，他與遇溺者進行簡單溝通後，確定對方仍保持意識。為了避免船隻對其造成傷害，他將船隻駛至安全距離後關閉引擎，再引導男子游近船邊，隨後合力將其扶上船。

據了解，遇溺者原在蒲台島附近進行潛水活動，惟身上的繩索突然斷裂，被湍急的水流沖至東龍島一帶，估計已漂流一段時間，事主被救上船後，身體因長時間浸泡出現精神疲憊、體力不支等狀況，陳先生隨即讓其補充水份，並提供毛毯保暖，同時將經緯度坐標通報警方。

當日負責搜救行動的警長石冬陵指出，警方接獲報案時，陳先生能清楚講出事發位置和座標資訊，以及當時傷者的情況，這些資訊令警方人員能準確掌握他們的位置，即時前往現場。水警接手後發現事主的情緒仍未平復，於是對其進行情緒輔導，成功緩解其驚恐情緒。

石冬陵強調，每當遇上救援行動，警方一向秉持「不能假設只有一名遇溺者」的原則，人員照顧男子的同時，亦於附近水域持續搜索，確保沒有其他同行的遇溺者，尚幸證實只有一名墮海者且成功尋回。事主於水警人員的初步檢查及照料下，狀態逐步回穩。

石警長續指，由於事主漂流的區域屬於主要航道，而且急速的水流有可能將他沖離香港水域，若非陳先生及時發現並協助拯救，後果將不堪設想，「陳銘然先生的警覺性，以及在危急關頭的冷靜，讓他成為事主的救命恩人，希望市民遇上突發事件時，在可行情況下盡量伸出援手。」

榮獲「好市民獎」的陳銘然表示，被認同固然高與，但救人並非為求回報，即使事主曾感激地表示給予報酬，他亦馬上婉拒，僅希望藉事件鼓勵更多人留意身邊的人和事，「在他人有需要時伸出援手，傳遞互助精神。」他特別提醒熱愛水上活動的市民，即使經驗豐富，面對突如其來的惡劣天氣或船隻機件故障，亦隨時可能陷入險境，故此進行海上活動期間須時刻注重安全。

水警其中一項主要工作是拯救生命，加入水警超過20年的警長石冬陵曾兩度獲頒「救生星章」，曾參與的海上拯救行動不計其數，坦言海上救援工作充滿挑戰，但無論面對何種險境，警方人員必定全力以赴，而在拯救行動中，往往有見義勇為的市民伸出援手，對此表示感恩。

石冬陵回憶其中一次獲頒救生星章的經歷，指10多年前某日，一名市民因生活失意，在西貢一海灘借酒消愁，繼而墮海遇溺，正當命懸一線之際，一名熱心船家駕船經過，隨即伸手緊緊抓住遇溺者並報警。當時在附近水域巡邏的他迅速驅艇趕到，並將墮海者救起。他坦言，正因有熱心船家及時將墮海者抓緊，才能救回寶貴性命，這宗案件亦令他對海上安全及見義勇為的精神有更深刻體會，「深信市民不會因怕麻煩而對垂危生命袖手旁觀。」

受訪的水警人員指出，水警會定期進行各類專業訓練，提升人員的執勤效能及應變能力，除了日常操練，水警亦會定期參與演習，確保人員在各類水上任務或突發事故中，都能迅速、高效、安全地執行任務和搜救行動。

隨着水上活動日益普及，石冬陵提醒市民，進行水上活動時切勿忽視任何風險，他呼籲市民在進行水上活動時，必須時刻注意自身及同行者安全。市民在進行水上活動前，應先了解天氣、海面及潮汐情況，切勿在惡劣天氣、海況不穩或能見度欠佳時冒險下水，亦應預先通知家人或朋友活動地點及預計回程時間，以便在有需要時及早提供協助。