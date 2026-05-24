珍惜生命│元朗村屋男子燒炭 母親揭發惜不治

今日（24日）早上10時02分，元朗長盛街一村屋的一名43歲姓鄧男子，被發現在寓所燒炭自殺，其母親報警。人員接報到場，發現鄧男倒臥在房間內，已經死亡，旁邊有一盤燒過的炭。

據悉，事主受生活問題因擾，警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service