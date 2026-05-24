Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│元朗村屋男子燒炭 母親揭發惜不治

突發
更新時間：14:53 2026-05-24 HKT
發佈時間：14:53 2026-05-24 HKT

今日（24日）早上10時02分，元朗長盛街一村屋的一名43歲姓鄧男子，被發現在寓所燒炭自殺，其母親報警。人員接報到場，發現鄧男倒臥在房間內，已經死亡，旁邊有一盤燒過的炭。

據悉，事主受生活問題因擾，警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
影視圈
4小時前
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
飲食
20小時前
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-23 13:38 HKT
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
影視圈
6小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
6小時前
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
影視圈
3小時前
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
飲食
2026-05-23 10:00 HKT
吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人
吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人
影視圈
2小時前