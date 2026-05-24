鯉景灣清潔公司主管遭雙煞刀棍襲擊 現場遺染血帽假髮

西灣河昨夜發生一宗疑涉及感情恩怨的殘酷傷人案。昨日（23日）晚上11時08分，一名41歲姓劉男子途經港島東體育館附近的休憩處時，突然遭到兩名分別持長刀及木棍的男子伏擊。兇徒亂刀狂毆男事主，得逞後隨即逃離現場，當時與男事主同行的女職員驚慌報案。

警員接報後趕往現場，並在附近休憩處發現遇襲職員。事主當時頭部淌血、手指受傷，現場留下斑斑血漬，幸事主仍然清醒，由救護車送東區醫院治理。

警方隨即圍封現場調查。人員在案發現場檢獲屬於事主的一頂染血Cap帽、一對黑色鞋，同時發現一個懷疑屬於兇徒遺下的假髮。另外，警員擴大搜查範圍，在附近的太康街路旁花槽內，再發現懷疑是兇徒逃跑時遺下的一件衣服及一頂帽子。

跨越20歲忘年戀觸礁

據悉，男事主為一名持有香港身份證的越南籍男子，他在鯉景灣一間清潔公司任職期間，結識了一名比他年長近20歲、已離異並育有子女的女經理，雙方結婚至今近8年。然而，這段跨越年齡的婚姻近期驚現觸礁。今年3月女方突然向男事主提出離婚，期間有人在爭執中曾憤然放言「搵人隊冧佢！」，不排除昨晚的伏擊與此有關。

經初步調查後，警方將案件列作「傷人」程序處理，目前正全力追緝兩名涉案兇徒，消息指二人行兇時操越南話。東區警區刑事調查隊已接手跟進，深入調查行兇動機。