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國泰澳洲抵港客機疑遇嚴重氣流 10名乘客及機組人員受傷 當中8人送院

突發
更新時間：07:55 2026-05-23 HKT
發佈時間：07:55 2026-05-23 HKT

今日（23日）早上6時35分，警方接獲報案，國泰航空一班CX156客機由澳洲布里斯班抵港降落香港國際機場，飛行途中遇上嚴重氣流，機上8名乘客及機組人員送院治理。

該航班著陸時機場交通管制塔報告CX156航班遇上氣流，造成八名乘客及機組人員受傷。機場中央控制中心已通知救護到場。

該航班於6時35分安全著陸，6時39分，救護車到達現場，救護員在機上為傷者提供初步救治，其後警方到機上調查，得知航班期間遇到嚴重氣流擾動，令機上所有人撞向天花板，然後又跌下。事故期間多人身體各部位感到劇痛。8名傷者（1男2女乘客及1男4女機組人員）由救護車送往北大嶼山醫院治理，傷者清醒，並由家人及航空公司職員陪同。事件期間跑道並無暫停，機場運作未受影響。該航班將繼續其行程。

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