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珍惜生命｜香港仔財困男割頸自殺 半清醒送院治理

突發
更新時間：06:19 2026-05-23 HKT
發佈時間：06:19 2026-05-23 HKT

香港仔發生企圖自殺事件。警方於今日（23日）凌晨約1時21分接獲報案，指一名45歲姓韋男子，於香港仔華富(二)邨華翠樓一條後樓梯懷疑企圖割手及頸自殺。人員接報到場時，事主半清醒，由救護車送往瑪麗醫院治理。

警方經初步調查後，於現場並無檢獲遺書，事件起因有待進一步了解。據了解，事主疑因金錢問題困擾。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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