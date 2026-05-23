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東區走廊14電單車狂飆 警石澳截停疑非法改裝被扣查 鐵騎士網上曬飆車片

突發
更新時間：03:29 2026-05-23 HKT
發佈時間：03:29 2026-05-23 HKT

港島總區交通部特遣隊及巡邏小隊，周五進行反非法賽車行動，約10時20分接獲市民報案，指駕駛一輛私家車在東區走廊行駛期間，被十多輛電單車帶高速超越，電單車隨後往石澳方向駛去。

警方最終在爛泥灣一帶成功截停14輛電單車。警方初步調查發現，懷疑全部電單車涉及非法改裝，將安排作進一步車輛檢驗。

據悉，行動中警方截查了9男5女，其中4人仍然掛有P牌，其中一名涉案男子過往活躍於大帽山一帶，經常駕駛電單車高速行駛，並將相關片段上載至社交平台分享。消息指，他近日疑轉到港島區活動，並召集其他電單車愛好者一同「跑山」及高速駕駛。據悉，有關人士之間並無涉及金錢交易，但若成員之間逐漸熟絡，該名男子會向對方贈送黑色上衣，象徵正式「入圈」。

翻查其社交平台帳戶，可見大量電單車相關影片及照片，其中部分影片顯示鐵騎士在公路高速飛馳，轉彎時車身幾乎貼近地面，更一度擦出火花，場面驚險。

鐵騎士在社交平台分享大量電單車相關影片及照片。
鐵騎士在社交平台分享大量電單車相關影片及照片。
鐵騎士在社交平台分享大量電單車相關影片及照片。
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鐵騎士在社交平台分享大量電單車相關影片及照片。
鐵騎士在社交平台分享大量電單車相關影片及照片。
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