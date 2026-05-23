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有片｜黃竹坑逆線剷路險撞途人 司機無視警車繼續行駛 網民拍片連呼「嘩」

突發
更新時間：01:32 2026-05-23 HKT
發佈時間：01:32 2026-05-23 HKT

黃竹坑發生危險駕駛事件，一輛私家車在香葉道一帶疑逆線行車，其間剷上行人過路處轉回正線，險撞正在過路途人，期間更無視附近警車繼續行駛，事件被途人拍下並上載至社交平台。

據網上流傳影片顯示，一輛銀灰色私家車於香葉道近黃竹坑站對開逆線行駛，期間與一輛正常行駛的專線小巴迎面接近，私家車其後一度倒車數米，再左轉剷上行人過路處調整方向。

畫面所見，當時一名男途人正橫過馬路，為閃避該車一度停在路中間，情況險象環生。現場亦可見一輛閃着紅藍燈的警車停在路邊。惟涉事私家車其後駛回正確行車線後，未有停下，仍慢速前行離開。影片至此結束。目擊者期間不斷高呼「嘩！嘩！嘩！過路處喎！」並拍下過程及讀出車牌，上載至社交平台，批評涉事司機行為離譜。

有拍攝影片的網民其後在帖文中表示，當時見到涉事車輛在路口位置多次嘗試轉入，但錯判路線，其後在小巴鳴笛及其他車輛受阻下仍繼續行駛，最終以較危險方式調頭及駛回正線，期間行人及其他車輛一度需要閃避。

事件引起網民熱烈討論，有留言指「明顯係想入黃竹坑站，早左一個位置喺小巴巴士線出口位右轉」，質疑司機錯判路線導致危險駕駛。

亦有網民批評涉事行為極度危險，形容「呢啲馬路超級炸彈」，更有人直言「根本好多人唔適合揸車，以為有牌有車有路就可以點行都得」。

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