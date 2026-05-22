將軍澳警區出動無人機反罪惡 拘兩男包括通緝犯 4人涉單車違例被票控

將軍澳警區聯同東九龍機動部隊人員周五（22日）在將軍澳南海濱長廊、唐俊街及唐明街一帶展開反罪惡行動，利用小型無人機配合地面部隊人員，展開反罪惡行動。

行動中，人員拘捕兩名分別41歲及36歲本地男子。其中一人涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」，而另一人則為被通緝人士。

人員亦在區內主要單車徑進行打擊單車違例的執法行動，並向四名違反單車規例的人士作出票控。

警方指，無人機巡邏不僅能在短時間內覆蓋廣闊區域，更能有效監控複雜環境中的可疑活動，大幅提升行動的隱蔽性與靈活性。將軍澳警區將繼續推動科技應用，配合傳統巡邏模式，全面加強打擊罪案，確保社區安全。