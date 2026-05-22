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海關兩日破兩宗毒品案 檢值795萬元毒品 3男女被捕

突發
更新時間：23:36 2026-05-22 HKT
發佈時間：23:36 2026-05-22 HKT

香港海關於周三及周四（21及22日）偵破兩宗毒品案件，分別在將軍澳及香港國際機場檢獲共約21.8公斤懷疑毒品，包括氯胺酮、冰毒、依托咪酯煙彈及迷幻蘑菇等，估計總市值約795萬元，行動中拘捕2男1女。

首宗案件中，海關人員周三下午在將軍澳進行反毒品行動期間，截查一名48歲男子及一名49歲女子，並在他們位於區內的寓所內檢獲約3.8公斤懷疑毒品，包括氯胺酮、冰毒、依托咪酯煙彈、迷幻蘑菇、搖頭丸和一批懷疑毒品包裝工具，遂把兩人拘捕。 

海關表示，被捕男女已被共同控以一項「販運危險藥物」罪及一項「管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具」罪，案件將於周五（23日）在觀塘裁判法院提堂。

海關兩日破兩宗毒品案 檢值795萬元毒品 3男女被捕。海關圖片
海關兩日破兩宗毒品案 檢值795萬元毒品 3男女被捕。海關圖片

另一宗案件中，一名38歲男旅客周四從荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱內發現約18公斤懷疑氯胺酮，另外亦在其隨身行李中發現33支未完稅香煙，遂將他拘捕。案件仍在調查中。

海關表示，會繼續根據情報分析及風險管理原則，加強打擊販毒活動，尤其針對來自高風險地區的旅客作重點檢查。海關又提醒市民，切勿因金錢利益參與販毒活動，亦不要替他人攜帶來歷不明物品進出香港。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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