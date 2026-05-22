太古城六旬漢男扮女裝去銀行 持太太身份證圖取近百萬現金 職員揭發報警拉人
更新時間：20:36 2026-05-22 HKT
發佈時間：20:36 2026-05-22 HKT
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一名六旬男子疑男扮女裝，持妻子的身份證到太古城一銀行提取近百萬元現金，幸職員機警發現，最後報警求助。警方以涉嫌企圖以欺騙手段取得財產拘捕該名61歲姓陳男子，正調查其犯案動機。
事件發生於今日（22日）中午12時許，警方接獲太古城道一銀行職員報案，指有人在銀行內形跡可疑。警員接報到場調查，相信該人使用他人身份證明文件冒認他人，試圖從對方的戶口提取約98萬元現金。該名61歲姓陳男子涉嫌企圖以欺騙手段取得財產被捕，現正被扣留調查，案件交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進。
消息指，被捕男子已婚，當時他男扮女裝並持太太的身份證到銀行，企圖從太太的戶口內提取現金。
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