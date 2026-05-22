文苑樓奪命火警｜起火劏房內部情況曝光 睡床燒淨支架滿目瘡痍

佐敦渡船街文苑樓周四（21日）晚上發生1死4傷火警，一名行動不便、需坐輪椅代步的69歲姓朱男住戶當場死亡，遺下同居30載的老伴。《星島頭條》下午進入起火單位視察，發現單位面績約800呎，被劏成9間劏房，每間房不足100呎，而朱氏夫婦的居所已被燒得面目全非，滿目瘡痍。

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現埸所見，朱氏夫婦的劏房在單位最盡頭，屋內幾乎被燒毀，滿佈灰燼，天花剝落，牆身全部燻黑，而全屋家具無一倖免，燒至焦黑，玻璃窗亦被燒爆，原本睡床的位置，如今只剩下支架。在走廊位置，記者亦發現一個步行輔助器，相信屬於朱翁所有。至於其他劏房亦嚴重熏黑，地面亦見積水或污漬，非常凌亂。

愛貓在火警中走失

據了解，朱妻平日則拾紙皮和發泡膠箱維生，並在樓下附近擺放雜物，今日亦只見大量雜物放在文威街路邊。消息指，死者生前是社會福利署跟進個案。社署表示，當區綜合家庭服務中心社工已聯絡有關家屬，並會按他們的福利需要提供適切協助。

附近一間糖水舖的東主今日（22日）在社交平台發文，指朱妻為人友善，平日都會幫附近街坊倒垃圾，惟火警發生後，陪伴她多時的貓貓走失，現時她唯一的心願是希望找回貓貓，可以人貓團圓，冀各位街坊可以「幫幫眼」。

陪伴朱妻多時的貓貓走失，現時唯一的心願是希望找回貓貓。threads@desert_hero_hk圖片

陪伴朱妻多時的貓貓走失，現時唯一的心願是希望找回貓貓。threads@desert_hero_hk圖片

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