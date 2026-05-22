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女商人收白撞WhatsApp墮投資騙局 9日內被呃走$1200萬

突發
更新時間：13:58 2026-05-22 HKT
發佈時間：13:58 2026-05-22 HKT

一名54歲女商人日前收到陌生WhatsApp短訊，對方聲稱是投資平台的投資專家，掌握高回報「內幕消息」，並向女商人發送虛假投資網站連結，引導事主進入假網站註冊成會員。其後，另一名騙徒假扮網站客服，用 WhatsApp 一步步教事主轉帳過數。由於網站顯示盈利上升，更曾成功提取39萬港元，因該筆「甜頭」，令事主完全卸下戒心。之後短短9日內加碼再加碼，當想再提現時，網站不能開啟、WhatsApp無人覆、帳戶也消失，損失總額超過 1,200 萬港元。

根據警方的《長者遭遇投資騙案研究》，透過電話訪談去年 1,056 名墮網投資騙案的長者，發現大多受害長者為退休人士，其次是家庭主婦。

按「人均損失金額」計算職業分佈，地產及保險從業員高踞第一，人均損失高達250萬元；其次為商業人士及會計界，人均損失亦超過 120 萬元。

從事金融相關行業，往往對自身判斷過度自信，加上騙徒話術貼合其專業知識，令受害人更容易重本投入，最終造成更大經濟損失。

警方提供小貼士：越專業，越需要謹慎！切勿因工作經驗而掉以輕心！

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