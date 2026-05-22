文苑樓奪命火警｜鄰居坦言嚇到「手騰腳震」驚到腳軟唔識行

佐敦文苑樓周四晚上發生奪命火警，釀一死四傷慘劇。據報起火時濃煙密佈，約300名居民須疏散安全位置。起火單位鄰舍亦自言火警期間亦嚇得「手騰腳震」。住在同層的蘇女士表示，昨晚剛開始洗澡，家人便大叫「火燭」，她被嚇到手軟腳軟，「我腳軟到唔識行，打開門走廊已濃煙密佈，個仔即刻用濕毛巾塞住門罅，冇落到去，匿埋喺房。」她的外傭表示當時聽不到警鐘，但聽到叫救命聲及好大煙。

蘇女士指大廈維修年多，大埔宏福苑奪命火慘劇令他們存有陰影。「我都驚到死，驚到腳軟，我都唔識行。」其外傭指平日不時見到起火單位的女戶主到街上執紙皮，反而很少見男死者出入。

立法會議員（九龍西）鄭泳舜巡視肇事單位後表示，劏房存在一定風險，加上大廈正進行大維修，擔心棚網情況及消防安全。他上樓視察時發現單位通道都較窄，但幸後樓梯尚算暢通。他指簡樸房登記完成前，業主都有責任保障物業租客的安全，建設業主審視消防設備如滅火設施是否足夠。