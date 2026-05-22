Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文苑樓奪命火警｜鄰居坦言嚇到「手騰腳震」驚到腳軟唔識行

突發
更新時間：11:53 2026-05-22 HKT
發佈時間：11:53 2026-05-22 HKT

佐敦文苑樓周四晚上發生奪命火警，釀一死四傷慘劇。據報起火時濃煙密佈，約300名居民須疏散安全位置。起火單位鄰舍亦自言火警期間亦嚇得「手騰腳震」。住在同層的蘇女士表示，昨晚剛開始洗澡，家人便大叫「火燭」，她被嚇到手軟腳軟，「我腳軟到唔識行，打開門走廊已濃煙密佈，個仔即刻用濕毛巾塞住門罅，冇落到去，匿埋喺房。」她的外傭表示當時聽不到警鐘，但聽到叫救命聲及好大煙。

蘇女士指大廈維修年多，大埔宏福苑奪命火慘劇令他們存有陰影。「我都驚到死，驚到腳軟，我都唔識行。」其外傭指平日不時見到起火單位的女戶主到街上執紙皮，反而很少見男死者出入。

立法會議員（九龍西）鄭泳舜巡視肇事單位後表示，劏房存在一定風險，加上大廈正進行大維修，擔心棚網情況及消防安全。他上樓視察時發現單位通道都較窄，但幸後樓梯尚算暢通。他指簡樸房登記完成前，業主都有責任保障物業租客的安全，建設業主審視消防設備如滅火設施是否足夠。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
19小時前
長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情
社會
3小時前
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
16小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
20小時前
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
13小時前
文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人
文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人
突發
4小時前
公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
影視圈
17小時前
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
突發
52分鐘前
61歲郭晉安離巢半年狀態直線下滑 一部位徹底出賣真實年齡 演藝路未明自嘆是否還懂演戲
61歲郭晉安離巢半年狀態直線下滑  一部位徹底出賣真實年齡  演藝路未明自嘆是否還懂演戲
影視圈
4小時前