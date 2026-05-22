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文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」

突發
更新時間：10:56 2026-05-22 HKT
發佈時間：10:56 2026-05-22 HKT

佐敦渡船街文苑樓周四(21日)晚上發生奪命火警，一名69歲行動不便坐輪椅男住戶當場死亡。其同居30多年的妻子傷心欲絕，哭訴「我身邊人都走咗，我做人冇咩意思啦！安慰我有咩用?我幾咁心痛！」

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死者69歲朱耀強，本身有哮喘病，行動不便，出入要輪椅，與他同居30多年的妻子則靠執紙皮維生，兩人相依為命，朱妻對摯愛離世深感悲痛，她指昨晚9時半餵丈夫食飯後便落街開工，至10時許獲鄰居告知其劏房單位起火，她即衝上樓查看丈夫情況。

「我見床頭起火先，我冇煲嘢，床頭有幾個枕頭，幾個電掣，相信係漏電燒著枕頭。」她丈夫當時碌了落床，她猛力欲扯他出單位外，但無能為力。「我雙手焫到傷晒，我都唔夠力扯佢出嚟，我幾咁心痛！」她哭訴「我第一時間見到三個消防上嚟，都救唔到個老人家出嚟，就走去救第二啲單位.......」

 

她又說事發時不見管理員，要鄰幢管理員報警求助。「我喺度住咗十幾年，如果有人幫我，個老人家唔會死，唔會焗死，我幾十歲都衝上去救佢。當時警鐘冇響，我最蠢係唔識得拉水喉救火。」

火警現場單位仍未解封，死者輪椅放在走廊。楊偉亨攝
火警現場單位仍未解封，死者輪椅放在走廊。楊偉亨攝
現場大廈進行維修有圍網。楊偉亨攝
現場大廈進行維修有圍網。楊偉亨攝
消防員返現場調查。楊偉亨攝
消防員返現場調查。楊偉亨攝
死者妻子繼續執紙皮工作。楊偉亨攝
死者妻子繼續執紙皮工作。楊偉亨攝

對於老伴葬身火海，朱妻耿耿於懷，「我哋同居30年，你話我幾咁傷心?一把年紀捱到今時今日，點過下半世? 」火災令她痛失摯愛，亦毀家園，以後何去何從?朱妻坦言「瞓街囉！我都幾十歲有乜問題呀？」

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