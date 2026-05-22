演藝學院舞台劇期間爆爭執 女子額頭受傷送院 35歲男涉襲擊被捕

香港演藝學院發生襲擊案。周三（21日）晚上10時26分，警方接獲一名35歲文姓男子報案，稱與一名34歲彭姓女子發生爭執。警方到場後，發現女子額頭受傷流血，由救護車送院治理；涉事男子則涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕。

據了解，事發時演藝學院歌劇院正上演舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，初步相信兩人因現場聲浪問題發生爭執，其後演變成肢體衝突。

《關於那隻龜回魂的故事》製作團隊其後於社交平台發聲明，指昨晚演出及謝幕期間，高座觀眾席發生爭執事件，現場聲浪甚至台上演員亦聽到。團隊表示，對事件影響部分觀眾觀劇體驗感到抱歉，又感謝演員在過程中保持專業，完成演出。團隊稱事件已交由警方跟進，若有觀眾因事件感到困擾，可聯絡主辦方作進一步安排。

《關於那隻龜回魂的故事》製作團隊其後於社交平台發聲明。

有現場觀眾事後在網上分享經過，指演出中段已聽到有男子大聲叫喊，一度誤以為屬劇情一部分。至謝幕期間，現場突然有人高呼「救命」及表示遺失眼鏡，其後工作人員到場處理，傷者由救護車送院，涉事男子則被警方帶走。

資料顯示，《關於那隻龜回魂的故事》由阮小儀、楊樂文、梁仲恆等演員參演，自本月8日起於演藝學院歌劇院公演。